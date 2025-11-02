UdvekslingDEX+
Den direkte Arcane Owls pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid OWLS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk OWLS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om OWLS

OWLS Prisinfo

Hvad er OWLS

OWLS Officiel hjemmeside

OWLS Tokenomics

OWLS Prisprognose

Arcane Owls Logo

Arcane Owls Pris (OWLS)

Ikke noteret

1 OWLS til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Arcane Owls (OWLS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:40:30 (UTC+8)

Arcane Owls (OWLS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Arcane Owls (OWLS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OWLS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OWLSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OWLS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Arcane Owls (OWLS) Markedsinformation

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

--
----

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Arcane Owls er $ 15.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OWLS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.73K.

Arcane Owls (OWLS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Arcane Owls til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Arcane Owls til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Arcane Owls til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Arcane Owls til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 00.00%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Arcane Owls (OWLS)

Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.

The Legend of the Owls

Chapter I: The Prologue

Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.

Chapter II: The Age of Silence

For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.

Chapter III: The Falling Star

On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.

Chapter IV: The Chosen Keepers

Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.

Chapter V: The Prophecy of Night Wings

Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.

Chapter VI: The Age of $OWLS

From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.

Epilogue: The Awakening

Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Arcane Owls (OWLS) Ressource

Officiel hjemmeside

Arcane Owls Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Arcane Owls (OWLS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Arcane Owls (OWLS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Arcane Owls.

Tjek Arcane Owls prisprediktion nu!

OWLS til lokale valutaer

Arcane Owls (OWLS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Arcane Owls (OWLS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om OWLS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Arcane Owls (OWLS)

Hvor meget er Arcane Owls (OWLS) værd i dag?
Den direkte OWLS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle OWLS til USD pris?
Den aktuelle pris på OWLStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Arcane Owls?
Markedsværdien for OWLS er $ 15.73K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af OWLS?
Den cirkulerende forsyning af OWLS er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på OWLS?
OWLS opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på OWLS?
OWLS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for OWLS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for OWLS er -- USD.
Bliver OWLS højere i år?
OWLS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se OWLS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:40:30 (UTC+8)

Arcane Owls (OWLS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

