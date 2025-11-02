UdvekslingDEX+
Den direkte Arcana Network pris i dag er 0.00072286 USD. Følg med i realtid XAR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XAR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om XAR

XAR Prisinfo

Hvad er XAR

XAR Officiel hjemmeside

XAR Tokenomics

XAR Prisprognose

Arcana Network Pris (XAR)

1 XAR til USD direkte pris:

$0.00072286
$0.00072286$0.00072286
0.00%1D
USD
Arcana Network (XAR) Live prisdiagram
Arcana Network (XAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0.00030654
$ 0.00030654$ 0.00030654

--

--

+1.11%

+1.11%

Arcana Network (XAR) realtidsprisen er $0.00072286. I løbet af de sidste 24 timer har XAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XARs højeste pris nogensinde er $ 1.52, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00030654.

Når det gælder kortsigtet performance, XAR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Arcana Network (XAR) Markedsinformation

$ 482.89K
$ 482.89K$ 482.89K

--
----

$ 722.86K
$ 722.86K$ 722.86K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Arcana Network er $ 482.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XAR er 668.03M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 722.86K.

Arcana Network (XAR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Arcana Network til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Arcana Network til USD $ -0.0001611414.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Arcana Network til USD $ -0.0005245354.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Arcana Network til USD $ -0.002353038853131405.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0001611414-22.29%
60 dage$ -0.0005245354-72.56%
90 dage$ -0.002353038853131405-76.49%

Hvad er Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

Arcana Network (XAR) Ressource

Officiel hjemmeside

Arcana Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Arcana Network (XAR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Arcana Network (XAR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Arcana Network.

Tjek Arcana Network prisprediktion nu!

XAR til lokale valutaer

Arcana Network (XAR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Arcana Network (XAR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XAR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Arcana Network (XAR)

Hvor meget er Arcana Network (XAR) værd i dag?
Den direkte XAR pris i USD er 0.00072286 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XAR til USD pris?
Den aktuelle pris på XARtil USD er $ 0.00072286. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Arcana Network?
Markedsværdien for XAR er $ 482.89K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XAR?
Den cirkulerende forsyning af XAR er 668.03M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XAR?
XAR opnåede en ATH-pris på 1.52 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XAR?
XAR så en ATL-pris på 0.00030654 USD.
Hvad er handelsvolumen for XAR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XAR er -- USD.
Bliver XAR højere i år?
XAR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XAR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
