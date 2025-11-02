Arcana Network (XAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Laveste pris $ 0.00030654$ 0.00030654 $ 0.00030654 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +1.11% Prisændring (7D) +1.11%

Arcana Network (XAR) realtidsprisen er $0.00072286. I løbet af de sidste 24 timer har XAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XARs højeste pris nogensinde er $ 1.52, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00030654.

Når det gælder kortsigtet performance, XAR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Arcana Network (XAR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 482.89K$ 482.89K $ 482.89K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 722.86K$ 722.86K $ 722.86K Cirkulationsforsyning 668.03M 668.03M 668.03M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Arcana Network er $ 482.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XAR er 668.03M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 722.86K.