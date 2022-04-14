Arbitrove Governance Token (TROVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arbitrove Governance Token (TROVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arbitrove Governance Token (TROVE) Information The Governance Token for the Arbitrove Protocol Officiel hjemmeside: http://arbitrove.finance/ Hvidbog: https://nitro-cartel.gitbook.io/nitro-cartel/ Køb TROVE nu!

Arbitrove Governance Token (TROVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arbitrove Governance Token (TROVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Alle tiders Høj: $ 0.052484 $ 0.052484 $ 0.052484 Alle tiders Lav: $ 0.00129044 $ 0.00129044 $ 0.00129044 Nuværende pris: $ 0.00391281 $ 0.00391281 $ 0.00391281 Få mere at vide om Arbitrove Governance Token (TROVE) pris

Arbitrove Governance Token (TROVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arbitrove Governance Token (TROVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TROVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TROVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TROVE's tokenomics, kan du udforske TROVE tokens live-pris!

TROVE Prisprediktion Vil du vide, hvor TROVE måske er på vej hen? Vores TROVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TROVE Tokens prisprediktion nu!

