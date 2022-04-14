ArbiDoge (ADOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ArbiDoge (ADOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ArbiDoge (ADOGE) Information Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment. Officiel hjemmeside: https://www.arbidoge.net/ Køb ADOGE nu!

ArbiDoge (ADOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ArbiDoge (ADOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 525.07K $ 525.07K $ 525.07K Samlet udbud $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T Cirkulerende forsyning $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 525.07K $ 525.07K $ 525.07K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ArbiDoge (ADOGE) pris

ArbiDoge (ADOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ArbiDoge (ADOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ADOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ADOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ADOGE's tokenomics, kan du udforske ADOGE tokens live-pris!

