Arata AGI (ARATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arata AGI (ARATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Arata AGI (ARATA) Information ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: Agent deployment and execution

Governance voting rights

Staking rewards

Network resource allocation

Officiel hjemmeside: https://arataagi.org/

Arata AGI (ARATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arata AGI (ARATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.95K Samlet udbud $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.50K Alle tiders Høj: $ 2.81 Alle tiders Lav: $ 0.00194257 Nuværende pris: $ 0.00484997

Arata AGI (ARATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arata AGI (ARATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARATA's tokenomics, kan du udforske ARATA tokens live-pris!

