Aquathecoin (AQUA) Information The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water. Officiel hjemmeside: https://aquaonsol.fun/ Køb AQUA nu!

Aquathecoin (AQUA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aquathecoin (AQUA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.66K $ 20.66K $ 20.66K Samlet udbud $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Cirkulerende forsyning $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.66K $ 20.66K $ 20.66K Alle tiders Høj: $ 0.00293112 $ 0.00293112 $ 0.00293112 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Aquathecoin (AQUA) pris

Aquathecoin (AQUA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aquathecoin (AQUA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AQUA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AQUA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AQUA's tokenomics, kan du udforske AQUA tokens live-pris!

