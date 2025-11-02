Aptos Futures (APF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001948 $ 0.00001948 $ 0.00001948 24H lav $ 0.00001959 $ 0.00001959 $ 0.00001959 24H høj 24H lav $ 0.00001948$ 0.00001948 $ 0.00001948 24H høj $ 0.00001959$ 0.00001959 $ 0.00001959 All Time High $ 0.00078764$ 0.00078764 $ 0.00078764 Laveste pris $ 0.0000173$ 0.0000173 $ 0.0000173 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.27% Prisændring (7D) -2.62% Prisændring (7D) -2.62%

Aptos Futures (APF) realtidsprisen er $0.00001952. I løbet af de sidste 24 timer har APF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001948 og et højdepunkt på $ 0.00001959, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APFs højeste pris nogensinde er $ 0.00078764, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000173.

Når det gælder kortsigtet performance, APF har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.27% i løbet af 24 timer og -2.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aptos Futures (APF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.63K$ 16.63K $ 16.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K Cirkulationsforsyning 851.89M 851.89M 851.89M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Aptos Futures er $ 16.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APF er 851.89M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.52K.