Apricot (APRT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Apricot (APRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Apricot (APRT) Information "Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)" Officiel hjemmeside: https://apricot.one

Apricot (APRT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apricot (APRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.69K $ 19.69K $ 19.69K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 164.50M $ 164.50M $ 164.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.68K $ 119.68K $ 119.68K Alle tiders Høj: $ 0.334352 $ 0.334352 $ 0.334352 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011968 $ 0.00011968 $ 0.00011968 Få mere at vide om Apricot (APRT) pris

Apricot (APRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Apricot (APRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APRT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APRT's tokenomics, kan du udforske APRT tokens live-pris!

APRT Prisprediktion Vil du vide, hvor APRT måske er på vej hen? Vores APRT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APRT Tokens prisprediktion nu!

