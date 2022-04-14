Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Information This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks. Officiel hjemmeside: https://securitize.io/primary-market/apollo-diversified-credit-securitize-fund Køb ACRED nu!

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110.46M $ 110.46M $ 110.46M Samlet udbud $ 105.32K $ 105.32K $ 105.32K Cirkulerende forsyning $ 105.32K $ 105.32K $ 105.32K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 110.46M $ 110.46M $ 110.46M Alle tiders Høj: $ 1,049.02 $ 1,049.02 $ 1,049.02 Alle tiders Lav: $ 1,004.33 $ 1,004.33 $ 1,004.33 Nuværende pris: $ 1,048.83 $ 1,048.83 $ 1,048.83 Få mere at vide om Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) pris

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACRED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACRED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACRED's tokenomics, kan du udforske ACRED tokens live-pris!

