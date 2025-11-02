UdvekslingDEX+
Den direkte APO pris i dag er 0.168771 USD. Følg med i realtid APO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk APO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om APO

APO Prisinfo

Hvad er APO

APO Officiel hjemmeside

APO Tokenomics

APO Prisprognose

APO Pris (APO)

Ikke noteret

1 APO til USD direkte pris:

$0.169007
$0.169007$0.169007
+0.40%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
APO (APO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:52:43 (UTC+8)

APO (APO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.166156
$ 0.166156$ 0.166156
24H lav
$ 0.170472
$ 0.170472$ 0.170472
24H høj

$ 0.166156
$ 0.166156$ 0.166156

$ 0.170472
$ 0.170472$ 0.170472

$ 0.222348
$ 0.222348$ 0.222348

$ 0.068552
$ 0.068552$ 0.068552

-0.21%

+0.45%

-1.55%

-1.55%

APO (APO) realtidsprisen er $0.168771. I løbet af de sidste 24 timer har APO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.166156 og et højdepunkt på $ 0.170472, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APOs højeste pris nogensinde er $ 0.222348, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.068552.

Når det gælder kortsigtet performance, APO har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, +0.45% i løbet af 24 timer og -1.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

APO (APO) Markedsinformation

$ 165.47K
$ 165.47K$ 165.47K

--
----

$ 33.75M
$ 33.75M$ 33.75M

980.44K
980.44K 980.44K

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på APO er $ 165.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APO er 980.44K, med et samlet udbud på 200000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.75M.

APO (APO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af APO til USD $ +0.0007546.
I de sidste 30 dage var prisændringen af APO til USD $ -0.0042568096.
I de sidste 60 dage var prisændringen af APO til USD $ -0.0137126943.
I de sidste 90 dage var prisændringen af APO til USD $ -0.0210334912377461.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0007546+0.45%
30 dage$ -0.0042568096-2.52%
60 dage$ -0.0137126943-8.12%
90 dage$ -0.0210334912377461-11.08%

Hvad er APO (APO)

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

APO (APO) Ressource

Officiel hjemmeside

APO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil APO (APO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine APO (APO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for APO.

Tjek APO prisprediktion nu!

APO til lokale valutaer

APO (APO) Tokenomics

At forstå tokenomics for APO (APO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om APO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om APO (APO)

Hvor meget er APO (APO) værd i dag?
Den direkte APO pris i USD er 0.168771 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle APO til USD pris?
Den aktuelle pris på APOtil USD er $ 0.168771. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af APO?
Markedsværdien for APO er $ 165.47K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af APO?
Den cirkulerende forsyning af APO er 980.44K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på APO?
APO opnåede en ATH-pris på 0.222348 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på APO?
APO så en ATL-pris på 0.068552 USD.
Hvad er handelsvolumen for APO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for APO er -- USD.
Bliver APO højere i år?
APO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se APO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:52:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

