APO (APO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.166156 $ 0.166156 $ 0.166156 24H lav $ 0.170472 $ 0.170472 $ 0.170472 24H høj 24H lav $ 0.166156$ 0.166156 $ 0.166156 24H høj $ 0.170472$ 0.170472 $ 0.170472 All Time High $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Laveste pris $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Prisændring (1H) -0.21% Prisændring (1D) +0.45% Prisændring (7D) -1.55% Prisændring (7D) -1.55%

APO (APO) realtidsprisen er $0.168771. I løbet af de sidste 24 timer har APO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.166156 og et højdepunkt på $ 0.170472, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APOs højeste pris nogensinde er $ 0.222348, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.068552.

Når det gælder kortsigtet performance, APO har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, +0.45% i løbet af 24 timer og -1.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

APO (APO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 165.47K$ 165.47K $ 165.47K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 33.75M$ 33.75M $ 33.75M Cirkulationsforsyning 980.44K 980.44K 980.44K Samlet Udbud 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på APO er $ 165.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APO er 980.44K, med et samlet udbud på 200000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.75M.