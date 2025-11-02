Apillon (NCTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Laveste pris $ 0.00289909$ 0.00289909 $ 0.00289909 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Apillon (NCTR) realtidsprisen er $0.00378588. I løbet af de sidste 24 timer har NCTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NCTRs højeste pris nogensinde er $ 0.04553041, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00289909.

Når det gælder kortsigtet performance, NCTR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Apillon (NCTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 567.88K$ 567.88K $ 567.88K Cirkulationsforsyning 41.79M 41.79M 41.79M Samlet Udbud 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Apillon er $ 156.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NCTR er 41.79M, med et samlet udbud på 150000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 567.88K.