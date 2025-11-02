UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Apillon pris i dag er 0.00378588 USD. Følg med i realtid NCTR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NCTR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Apillon pris i dag er 0.00378588 USD. Følg med i realtid NCTR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NCTR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NCTR

NCTR Prisinfo

Hvad er NCTR

NCTR Whitepaper

NCTR Officiel hjemmeside

NCTR Tokenomics

NCTR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Apillon Logo

Apillon Pris (NCTR)

Ikke noteret

1 NCTR til USD direkte pris:

$0.00378588
$0.00378588$0.00378588
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Apillon (NCTR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:52:29 (UTC+8)

Apillon (NCTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04553041
$ 0.04553041$ 0.04553041

$ 0.00289909
$ 0.00289909$ 0.00289909

--

--

0.00%

0.00%

Apillon (NCTR) realtidsprisen er $0.00378588. I løbet af de sidste 24 timer har NCTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NCTRs højeste pris nogensinde er $ 0.04553041, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00289909.

Når det gælder kortsigtet performance, NCTR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Apillon (NCTR) Markedsinformation

$ 156.47K
$ 156.47K$ 156.47K

--
----

$ 567.88K
$ 567.88K$ 567.88K

41.79M
41.79M 41.79M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Apillon er $ 156.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NCTR er 41.79M, med et samlet udbud på 150000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 567.88K.

Apillon (NCTR) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Apillon til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Apillon til USD $ -0.0005076690.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Apillon til USD $ +0.0000762063.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Apillon til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0005076690-13.40%
60 dage$ +0.0000762063+2.01%
90 dage$ 0--

Hvad er Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Apillon (NCTR) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Apillon Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Apillon (NCTR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Apillon (NCTR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Apillon.

Tjek Apillon prisprediktion nu!

NCTR til lokale valutaer

Apillon (NCTR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Apillon (NCTR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NCTR Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Apillon (NCTR)

Hvor meget er Apillon (NCTR) værd i dag?
Den direkte NCTR pris i USD er 0.00378588 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NCTR til USD pris?
Den aktuelle pris på NCTRtil USD er $ 0.00378588. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Apillon?
Markedsværdien for NCTR er $ 156.47K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NCTR?
Den cirkulerende forsyning af NCTR er 41.79M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NCTR?
NCTR opnåede en ATH-pris på 0.04553041 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NCTR?
NCTR så en ATL-pris på 0.00289909 USD.
Hvad er handelsvolumen for NCTR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NCTR er -- USD.
Bliver NCTR højere i år?
NCTR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NCTR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:52:29 (UTC+8)

Apillon (NCTR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,008.16
$110,008.16$110,008.16

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.15
$3,872.15$3,872.15

-0.60%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02870
$0.02870$0.02870

-4.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.85
$185.85$185.85

-0.30%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,008.16
$110,008.16$110,008.16

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.15
$3,872.15$3,872.15

-0.60%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.85
$185.85$185.85

-0.30%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.30
$73.30$73.30

+3.37%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.740
$19.740$19.740

+3.31%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07700
$0.07700$0.07700

+54.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000444
$0.000444$0.000444

+159.64%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004922
$0.00004922$0.00004922

+67.30%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005025
$0.0000000000005025$0.0000000000005025

+66.66%