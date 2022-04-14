Apexrom (APR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Apexrom (APR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Apexrom (APR) Information APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Officiel hjemmeside: https://www.apexrom.com/ Hvidbog: https://www.apexrom.com/en/white-paper Køb APR nu!

Apexrom (APR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apexrom (APR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.28K $ 27.28K $ 27.28K Samlet udbud $ 969.97M $ 969.97M $ 969.97M Cirkulerende forsyning $ 454.58M $ 454.58M $ 454.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.20K $ 58.20K $ 58.20K Alle tiders Høj: $ 0.00123536 $ 0.00123536 $ 0.00123536 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Apexrom (APR) pris

Apexrom (APR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Apexrom (APR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APR's tokenomics, kan du udforske APR tokens live-pris!

APR Prisprediktion Vil du vide, hvor APR måske er på vej hen? Vores APR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APR Tokens prisprediktion nu!

