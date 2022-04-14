ApeScreener (APES) Tokenomics Få vigtig indsigt i ApeScreener (APES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ApeScreener (APES) Information ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence. How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions. Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc. Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit. Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place: What is the project about and its key features.

Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more.

Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories.

Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project. Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out. Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside.

Revoke contracts and monitor wallet safety.

Rebalance your assets based on your Investor Profile.

Made for All Crypto Users Whether you're just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier. ApeScreener - Your Genius Edge.

ApeScreener (APES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ApeScreener (APES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Alle tiders Høj: $ 0.167266 $ 0.167266 $ 0.167266 Alle tiders Lav: $ 0.00165652 $ 0.00165652 $ 0.00165652 Nuværende pris: $ 0.01677495 $ 0.01677495 $ 0.01677495 Få mere at vide om ApeScreener (APES) pris

ApeScreener (APES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ApeScreener (APES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APES's tokenomics, kan du udforske APES tokens live-pris!

APES Prisprediktion Vil du vide, hvor APES måske er på vej hen? Vores APES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APES Tokens prisprediktion nu!

