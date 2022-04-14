Apes Go Bananas (AGB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Apes Go Bananas (AGB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Apes Go Bananas (AGB) Information AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE. Officiel hjemmeside: https://agbcoin.com/ Køb AGB nu!

Apes Go Bananas (AGB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apes Go Bananas (AGB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 99.60K $ 99.60K $ 99.60K Samlet udbud $ 819.20T $ 819.20T $ 819.20T Cirkulerende forsyning $ 819.20T $ 819.20T $ 819.20T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 99.60K $ 99.60K $ 99.60K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Apes Go Bananas (AGB) pris

Apes Go Bananas (AGB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Apes Go Bananas (AGB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGB's tokenomics, kan du udforske AGB tokens live-pris!

AGB Prisprediktion Vil du vide, hvor AGB måske er på vej hen? Vores AGB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGB Tokens prisprediktion nu!

