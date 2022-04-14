Aperture Finance (APTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aperture Finance (APTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aperture Finance (APTR) Information Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX. Officiel hjemmeside: https://www.aperture.finance/ Hvidbog: https://medium.com/@aperturefinance/apertures-litepaper-5c988ead5b78 Køb APTR nu!

Aperture Finance (APTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aperture Finance (APTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.32K $ 18.32K $ 18.32K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 90.90M $ 90.90M $ 90.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 201.53K $ 201.53K $ 201.53K Alle tiders Høj: $ 0.149148 $ 0.149148 $ 0.149148 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020153 $ 0.00020153 $ 0.00020153 Få mere at vide om Aperture Finance (APTR) pris

Aperture Finance (APTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aperture Finance (APTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APTR's tokenomics, kan du udforske APTR tokens live-pris!

