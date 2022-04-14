APEDOG (APEDOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i APEDOG (APEDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

APEDOG (APEDOG) Information Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain... Officiel hjemmeside: https://www.apedog.org Hvidbog: https://www.apedog.org

APEDOG (APEDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for APEDOG (APEDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.05K $ 3.05K $ 3.05K Samlet udbud $ 765.00M $ 765.00M $ 765.00M Cirkulerende forsyning $ 599.21M $ 599.21M $ 599.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.90K $ 3.90K $ 3.90K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om APEDOG (APEDOG) pris

APEDOG (APEDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for APEDOG (APEDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APEDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APEDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APEDOG's tokenomics, kan du udforske APEDOG tokens live-pris!

APEDOG Prisprediktion Vil du vide, hvor APEDOG måske er på vej hen? Vores APEDOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APEDOG Tokens prisprediktion nu!

