Apartment (APARTMENT) Information 1 Apartment = 1 $Apartment Hedge homes, own Apartment. 🏢 Apartment is a decentralized cryptocurrency that connects real estate with blockchain. With 1 $Apartment equal to 1 Apartment, this token offers virtual real estate investment opportunities, utilizing blockchain for transparency and security. As the "House coin" trend grows, Apartment allows users to participate in the real estate market with decentralization, community governance, and future-focused digital assets. Officiel hjemmeside: https://apartmentsol.vip Køb APARTMENT nu!

Apartment (APARTMENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apartment (APARTMENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.29K $ 4.29K $ 4.29K Samlet udbud $ 99,975.28T $ 99,975.28T $ 99,975.28T Cirkulerende forsyning $ 99,975.28T $ 99,975.28T $ 99,975.28T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.29K $ 4.29K $ 4.29K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Apartment (APARTMENT) pris

Apartment (APARTMENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Apartment (APARTMENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APARTMENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APARTMENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APARTMENT's tokenomics, kan du udforske APARTMENT tokens live-pris!

APARTMENT Prisprediktion Vil du vide, hvor APARTMENT måske er på vej hen? Vores APARTMENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APARTMENT Tokens prisprediktion nu!

