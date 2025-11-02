Anzens USDA (USDA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.989408 - $ 1.045
24H lav $ 0.989408
24H høj $ 1.045
All Time High $ 1.11
Laveste pris $ 0.529751
Prisændring (1H) +0.02%
Prisændring (1D) +0.84%
Prisændring (7D) -1.00%

Anzens USDA (USDA) realtidsprisen er $1.041. I løbet af de sidste 24 timer har USDA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.989408 og et højdepunkt på $ 1.045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDAs højeste pris nogensinde er $ 1.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.529751.

Når det gælder kortsigtet performance, USDA har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.84% i løbet af 24 timer og -1.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Anzens USDA (USDA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.49M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.49M
Cirkulationsforsyning 10.08M
Samlet Udbud 10,081,677.0

Den nuværende markedsværdi på Anzens USDA er $ 10.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af USDA er 10.08M, med et samlet udbud på 10081677.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.49M.