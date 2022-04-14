Anzen USDz (USDZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Anzen USDz (USDZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Anzen USDz (USDZ) Information USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan. Officiel hjemmeside: https://anzen.finance/ Hvidbog: https://docs.anzen.finance/ Køb USDZ nu!

Anzen USDz (USDZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Anzen USDz (USDZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 120.99M $ 120.99M $ 120.99M Samlet udbud $ 122.59M $ 122.59M $ 122.59M Cirkulerende forsyning $ 122.59M $ 122.59M $ 122.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 120.99M $ 120.99M $ 120.99M Alle tiders Høj: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Alle tiders Lav: $ 0.821209 $ 0.821209 $ 0.821209 Nuværende pris: $ 0.986815 $ 0.986815 $ 0.986815 Få mere at vide om Anzen USDz (USDZ) pris

Anzen USDz (USDZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Anzen USDz (USDZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDZ's tokenomics, kan du udforske USDZ tokens live-pris!

