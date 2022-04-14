Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Anzen Staked USDz (SUSDZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Information sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets. Officiel hjemmeside: https://anzen.finance/ Hvidbog: https://docs.anzen.finance/ Køb SUSDZ nu!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Anzen Staked USDz (SUSDZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Samlet udbud $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Cirkulerende forsyning $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Alle tiders Høj: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Alle tiders Lav: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Nuværende pris: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Få mere at vide om Anzen Staked USDz (SUSDZ) pris

Anzen Staked USDz (SUSDZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Anzen Staked USDz (SUSDZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUSDZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUSDZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUSDZ's tokenomics, kan du udforske SUSDZ tokens live-pris!

SUSDZ Prisprediktion Vil du vide, hvor SUSDZ måske er på vej hen? Vores SUSDZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUSDZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!