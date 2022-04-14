Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Anti Rug Agent (ANTIRUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Information Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Officiel hjemmeside: https://www.antirug.ai/ Køb ANTIRUG nu!

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Anti Rug Agent (ANTIRUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 317.67K $ 317.67K $ 317.67K Samlet udbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerende forsyning $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 317.67K $ 317.67K $ 317.67K Alle tiders Høj: $ 0.01352923 $ 0.01352923 $ 0.01352923 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00031774 $ 0.00031774 $ 0.00031774 Få mere at vide om Anti Rug Agent (ANTIRUG) pris

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Anti Rug Agent (ANTIRUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANTIRUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANTIRUG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANTIRUG's tokenomics, kan du udforske ANTIRUG tokens live-pris!

ANTIRUG Prisprediktion Vil du vide, hvor ANTIRUG måske er på vej hen? Vores ANTIRUG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANTIRUG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!