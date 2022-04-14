Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ankr Staked ETH (ANKRETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Information ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!

Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.

Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.

Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.

Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime. Officiel hjemmeside: https://www.ankr.com/about-staking/

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ankr Staked ETH (ANKRETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.83M $ 45.83M $ 45.83M Samlet udbud $ 8.37K $ 8.37K $ 8.37K Cirkulerende forsyning $ 8.37K $ 8.37K $ 8.37K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.83M $ 45.83M $ 45.83M Alle tiders Høj: $ 5,640.91 $ 5,640.91 $ 5,640.91 Alle tiders Lav: $ 534.32 $ 534.32 $ 534.32 Nuværende pris: $ 5,475.26 $ 5,475.26 $ 5,475.26 Få mere at vide om Ankr Staked ETH (ANKRETH) pris

Ankr Staked ETH (ANKRETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ankr Staked ETH (ANKRETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANKRETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANKRETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANKRETH's tokenomics, kan du udforske ANKRETH tokens live-pris!

