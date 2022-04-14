Anju (ANJU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Anju (ANJU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Anju (ANJU) Information Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading. Officiel hjemmeside: https://anju-cto.site/ Køb ANJU nu!

Anju (ANJU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Anju (ANJU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.54K $ 36.54K $ 36.54K Samlet udbud $ 356.59B $ 356.59B $ 356.59B Cirkulerende forsyning $ 356.59B $ 356.59B $ 356.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.54K $ 36.54K $ 36.54K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Anju (ANJU) pris

Anju (ANJU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Anju (ANJU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANJU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANJU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANJU's tokenomics, kan du udforske ANJU tokens live-pris!

