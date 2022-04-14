Angola (AGLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Angola (AGLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Angola (AGLA) Information The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market. Officiel hjemmeside: https://agla.io/ Hvidbog: https://whitepaper.agla.io/ Køb AGLA nu!

Angola (AGLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Angola (AGLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.02M Samlet udbud $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 499.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.10M Alle tiders Høj: $ 0.483956 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00203797 Få mere at vide om Angola (AGLA) pris

Angola (AGLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Angola (AGLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGLA's tokenomics, kan du udforske AGLA tokens live-pris!

