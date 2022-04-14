AngelBlock (THOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i AngelBlock (THOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AngelBlock (THOL) Information AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform. The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality: Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens. The idea for the AngelBlock platform was envisioned by Alex Strześniewski, accompanied by co-founders Dawid Wasilewski and Marcin Majchrzak. Officiel hjemmeside: https://angelblock.io Hvidbog: https://angelblock-1.gitbook.io/angelblock-protocol-overview-documentation/ Køb THOL nu!

AngelBlock (THOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AngelBlock (THOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 369.32K $ 369.32K $ 369.32K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 233.58M $ 233.58M $ 233.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 632.44K $ 632.44K $ 632.44K Alle tiders Høj: $ 0.14362 $ 0.14362 $ 0.14362 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00158111 $ 0.00158111 $ 0.00158111 Få mere at vide om AngelBlock (THOL) pris

AngelBlock (THOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AngelBlock (THOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THOL's tokenomics, kan du udforske THOL tokens live-pris!

THOL Prisprediktion Vil du vide, hvor THOL måske er på vej hen? Vores THOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se THOL Tokens prisprediktion nu!

