Anduril PreStocks (ANDURIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 77.85 $ 77.85 $ 77.85 24H lav $ 79.37 $ 79.37 $ 79.37 24H høj 24H lav $ 77.85$ 77.85 $ 77.85 24H høj $ 79.37$ 79.37 $ 79.37 All Time High $ 83.74$ 83.74 $ 83.74 Laveste pris $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 Prisændring (1H) -0.21% Prisændring (1D) -0.91% Prisændring (7D) +32.73% Prisændring (7D) +32.73%

Anduril PreStocks (ANDURIL) realtidsprisen er $78.5. I løbet af de sidste 24 timer har ANDURIL handlet mellem et lavpunkt på $ 77.85 og et højdepunkt på $ 79.37, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ANDURILs højeste pris nogensinde er $ 83.74, mens den laveste pris nogensinde er $ 50.57.

Når det gælder kortsigtet performance, ANDURIL har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, -0.91% i løbet af 24 timer og +32.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 898.81K$ 898.81K $ 898.81K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 898.81K$ 898.81K $ 898.81K Cirkulationsforsyning 11.45K 11.45K 11.45K Samlet Udbud 11,449.887425796 11,449.887425796 11,449.887425796

Den nuværende markedsværdi på Anduril PreStocks er $ 898.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ANDURIL er 11.45K, med et samlet udbud på 11449.887425796. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 898.81K.