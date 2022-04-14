AndreyWTR (WTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i AndreyWTR (WTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AndreyWTR (WTR) Information A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed. Officiel hjemmeside: https://andreywtr.com Hvidbog: https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf Køb WTR nu!

AndreyWTR (WTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AndreyWTR (WTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 211.51K $ 211.51K $ 211.51K Samlet udbud $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M Cirkulerende forsyning $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 211.51K $ 211.51K $ 211.51K Alle tiders Høj: $ 0.00177748 $ 0.00177748 $ 0.00177748 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022289 $ 0.00022289 $ 0.00022289 Få mere at vide om AndreyWTR (WTR) pris

AndreyWTR (WTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AndreyWTR (WTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WTR's tokenomics, kan du udforske WTR tokens live-pris!

