$ANDREA (Andrea Von Speed) is a shapeshifting cat on Solana, forged in pure meme chaos. She can become anything—rocket, Lambo, blender—whatever the moment demands. Fast, wild, and full of attitude, Andrea lives in the fast lane. No roadmap, no brakes, just nonstop speed and internet magic. It's more than a coin—it's a full-send culture of memes, transformation, and degen energy. Miss her and she's gone. Officiel hjemmeside: https://www.andreacoin.com/

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Andrea Von Speed (ANDREA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 269.20K $ 269.20K $ 269.20K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 269.20K $ 269.20K $ 269.20K Alle tiders Høj: $ 0.00381766 $ 0.00381766 $ 0.00381766 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00027309 $ 0.00027309 $ 0.00027309 Få mere at vide om Andrea Von Speed (ANDREA) pris

Andrea Von Speed (ANDREA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Andrea Von Speed (ANDREA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANDREA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANDREA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANDREA's tokenomics, kan du udforske ANDREA tokens live-pris!

