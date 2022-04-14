AnchorSwap (ANCHOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i AnchorSwap (ANCHOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AnchorSwap (ANCHOR) Information AnchorSwap is the first automatic liquidity acquisition yield farm and AMM decentralized exchange running on Binance Smart Chain with numerous creative features Officiel hjemmeside: https://anchorswap.finance/ Køb ANCHOR nu!

AnchorSwap (ANCHOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AnchorSwap (ANCHOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Samlet udbud $ 94.64B $ 94.64B $ 94.64B Cirkulerende forsyning $ 94.64B $ 94.64B $ 94.64B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.46K $ 9.46K $ 9.46K Alle tiders Høj: $ 0.128233 $ 0.128233 $ 0.128233 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AnchorSwap (ANCHOR) pris

AnchorSwap (ANCHOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AnchorSwap (ANCHOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANCHOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANCHOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANCHOR's tokenomics, kan du udforske ANCHOR tokens live-pris!

