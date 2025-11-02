ANALOS (LOS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00332789$ 0.00332789 $ 0.00332789 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -1.24% Prisændring (1D) -15.66% Prisændring (7D) -65.59% Prisændring (7D) -65.59%

ANALOS (LOS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LOS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LOSs højeste pris nogensinde er $ 0.00332789, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LOS har ændret sig med -1.24% i løbet af den sidste time, -15.66% i løbet af 24 timer og -65.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ANALOS (LOS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 656.90K$ 656.90K $ 656.90K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 656.90K$ 656.90K $ 656.90K Cirkulationsforsyning 996.53M 996.53M 996.53M Samlet Udbud 996,528,070.066523 996,528,070.066523 996,528,070.066523

Den nuværende markedsværdi på ANALOS er $ 656.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LOS er 996.53M, med et samlet udbud på 996528070.066523. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 656.90K.