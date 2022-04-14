Amocucinare (AMORE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Amocucinare (AMORE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Amocucinare (AMORE) Information $AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food. Officiel hjemmeside: https://www.youtube.com/@amocucinare Køb AMORE nu!

Amocucinare (AMORE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amocucinare (AMORE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Samlet udbud $ 991.67M $ 991.67M $ 991.67M Cirkulerende forsyning $ 907.05M $ 907.05M $ 907.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Alle tiders Høj: $ 0.01469843 $ 0.01469843 $ 0.01469843 Alle tiders Lav: $ 0.00124895 $ 0.00124895 $ 0.00124895 Nuværende pris: $ 0.00148891 $ 0.00148891 $ 0.00148891 Få mere at vide om Amocucinare (AMORE) pris

Amocucinare (AMORE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Amocucinare (AMORE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMORE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMORE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMORE's tokenomics, kan du udforske AMORE tokens live-pris!

AMORE Prisprediktion Vil du vide, hvor AMORE måske er på vej hen? Vores AMORE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AMORE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!