AMO Coin (AMO) Information AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Officiel hjemmeside: https://amo.foundation/ Hvidbog: https://amo.foundation/downloads/ Køb AMO nu!

AMO Coin (AMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AMO Coin (AMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.89M $ 17.89M $ 17.89M Samlet udbud $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B Cirkulerende forsyning $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.89M $ 17.89M $ 17.89M Alle tiders Høj: $ 0.01594326 $ 0.01594326 $ 0.01594326 Alle tiders Lav: $ 0.00009585 $ 0.00009585 $ 0.00009585 Nuværende pris: $ 0.00084419 $ 0.00084419 $ 0.00084419 Få mere at vide om AMO Coin (AMO) pris

AMO Coin (AMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AMO Coin (AMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMO's tokenomics, kan du udforske AMO tokens live-pris!

AMO Prisprediktion Vil du vide, hvor AMO måske er på vej hen? Vores AMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AMO Tokens prisprediktion nu!

