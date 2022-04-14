Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Information stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Officiel hjemmeside: https://amnis.finance/ Hvidbog: https://docs.amnis.finance/ Køb STAPT nu!

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M Samlet udbud $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Cirkulerende forsyning $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M Alle tiders Høj: $ 19.62 $ 19.62 $ 19.62 Alle tiders Lav: $ 0.103468 $ 0.103468 $ 0.103468 Nuværende pris: $ 5.48 $ 5.48 $ 5.48 Få mere at vide om Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) pris

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STAPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STAPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STAPT's tokenomics, kan du udforske STAPT tokens live-pris!

