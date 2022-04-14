Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomics
Amnis Aptos (AMAPT) Information
Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal AMAPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange AMAPT tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår AMAPT's tokenomics, kan du udforske AMAPT tokens live-pris!
AMAPT Prisprediktion
Vil du vide, hvor AMAPT måske er på vej hen? Vores AMAPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
