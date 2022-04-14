Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Amnis Aptos (AMAPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Amnis Aptos (AMAPT) Information Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. Officiel hjemmeside: https://amnis.finance/ Hvidbog: https://docs.amnis.finance/ Køb AMAPT nu!

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amnis Aptos (AMAPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 119.35M $ 119.35M $ 119.35M Samlet udbud $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Cirkulerende forsyning $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.37M $ 119.37M $ 119.37M Alle tiders Høj: $ 18.83 $ 18.83 $ 18.83 Alle tiders Lav: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Nuværende pris: $ 4.74 $ 4.74 $ 4.74 Få mere at vide om Amnis Aptos (AMAPT) pris

Amnis Aptos (AMAPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Amnis Aptos (AMAPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMAPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMAPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMAPT's tokenomics, kan du udforske AMAPT tokens live-pris!

