Amino AI (AMAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Amino AI (AMAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Amino AI (AMAI) Information Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine. Officiel hjemmeside: https://aminoai.org/ Hvidbog: https://aminoai.org/whitepaper Køb AMAI nu!

Amino AI (AMAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amino AI (AMAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.79K $ 5.79K $ 5.79K Samlet udbud $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M Cirkulerende forsyning $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.79K $ 5.79K $ 5.79K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Amino AI (AMAI) pris

Amino AI (AMAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Amino AI (AMAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMAI's tokenomics, kan du udforske AMAI tokens live-pris!

AMAI Prisprediktion Vil du vide, hvor AMAI måske er på vej hen? Vores AMAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AMAI Tokens prisprediktion nu!

