Hvad er American Bitcoin (ABTC)

Trump is set to launch a Bitcoin Focused Mining group called American Bitcoin and our community strives to support him through everything. American Bitcoin is a focused mining group called supported by ERC community working together and narrative created by Donald Trump. Major names in twitter has been supporting this project. Our ABTC community works everyday to live the narrative of Trump's actions towards Bitcoin and how he is making it a healthier place. Our community is daily supporting him in social media towards American Bitcoin.

American Bitcoin (ABTC) Ressource Officiel hjemmeside