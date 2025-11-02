America Party Coin (APC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00016087 - $ 0.000167
24H lav: $ 0.00016087
24H høj: $ 0.000167
All Time High: $ 0.01016686
Laveste pris: $ 0.0001495
Prisændring (1H): -0.38%
Prisændring (1D): +0.31%
Prisændring (7D): -5.16%

America Party Coin (APC) realtidsprisen er $0.00016305. I løbet af de sidste 24 timer har APC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00016087 og et højdepunkt på $ 0.000167, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APCs højeste pris nogensinde er $ 0.01016686, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0001495.

Når det gælder kortsigtet performance, APC har ændret sig med -0.38% i løbet af den sidste time, +0.31% i løbet af 24 timer og -5.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

America Party Coin (APC) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 36.07K
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 36.07K
Cirkulationsforsyning: 220.95M
Samlet Udbud: 220,949,406.95

Den nuværende markedsværdi på America Party Coin er $ 36.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APC er 220.95M, med et samlet udbud på 220949406.95. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.07K.