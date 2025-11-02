UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte America Party Coin pris i dag er 0.00016305 USD. Følg med i realtid APC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk APC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte America Party Coin pris i dag er 0.00016305 USD. Følg med i realtid APC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk APC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om APC

APC Prisinfo

Hvad er APC

APC Officiel hjemmeside

APC Tokenomics

APC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

America Party Coin Logo

America Party Coin Pris (APC)

Ikke noteret

1 APC til USD direkte pris:

$0.00016305
$0.00016305$0.00016305
+0.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
America Party Coin (APC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:25:34 (UTC+8)

America Party Coin (APC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00016087
$ 0.00016087$ 0.00016087
24H lav
$ 0.000167
$ 0.000167$ 0.000167
24H høj

$ 0.00016087
$ 0.00016087$ 0.00016087

$ 0.000167
$ 0.000167$ 0.000167

$ 0.01016686
$ 0.01016686$ 0.01016686

$ 0.0001495
$ 0.0001495$ 0.0001495

-0.38%

+0.31%

-5.16%

-5.16%

America Party Coin (APC) realtidsprisen er $0.00016305. I løbet af de sidste 24 timer har APC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00016087 og et højdepunkt på $ 0.000167, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APCs højeste pris nogensinde er $ 0.01016686, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0001495.

Når det gælder kortsigtet performance, APC har ændret sig med -0.38% i løbet af den sidste time, +0.31% i løbet af 24 timer og -5.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

America Party Coin (APC) Markedsinformation

$ 36.07K
$ 36.07K$ 36.07K

--
----

$ 36.07K
$ 36.07K$ 36.07K

220.95M
220.95M 220.95M

220,949,406.95
220,949,406.95 220,949,406.95

Den nuværende markedsværdi på America Party Coin er $ 36.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af APC er 220.95M, med et samlet udbud på 220949406.95. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.07K.

America Party Coin (APC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af America Party Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af America Party Coin til USD $ -0.0000480867.
I de sidste 60 dage var prisændringen af America Party Coin til USD $ -0.0000899402.
I de sidste 90 dage var prisændringen af America Party Coin til USD $ -0.0004817734429441863.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.31%
30 dage$ -0.0000480867-29.49%
60 dage$ -0.0000899402-55.16%
90 dage$ -0.0004817734429441863-74.71%

Hvad er America Party Coin (APC)

America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

America Party Coin (APC) Ressource

Officiel hjemmeside

America Party Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil America Party Coin (APC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine America Party Coin (APC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for America Party Coin.

Tjek America Party Coin prisprediktion nu!

APC til lokale valutaer

America Party Coin (APC) Tokenomics

At forstå tokenomics for America Party Coin (APC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om APC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om America Party Coin (APC)

Hvor meget er America Party Coin (APC) værd i dag?
Den direkte APC pris i USD er 0.00016305 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle APC til USD pris?
Den aktuelle pris på APCtil USD er $ 0.00016305. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af America Party Coin?
Markedsværdien for APC er $ 36.07K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af APC?
Den cirkulerende forsyning af APC er 220.95M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på APC?
APC opnåede en ATH-pris på 0.01016686 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på APC?
APC så en ATL-pris på 0.0001495 USD.
Hvad er handelsvolumen for APC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for APC er -- USD.
Bliver APC højere i år?
APC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se APC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:25:34 (UTC+8)

America Party Coin (APC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,029.10
$110,029.10$110,029.10

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.67
$3,870.67$3,870.67

-0.63%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03057
$0.03057$0.03057

+1.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.25
$185.25$185.25

-0.62%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,029.10
$110,029.10$110,029.10

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.67
$3,870.67$3,870.67

-0.63%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.25
$185.25$185.25

-0.62%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.47
$71.47$71.47

+0.78%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.785
$19.785$19.785

+3.55%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07312
$0.07312$0.07312

+46.24%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005818
$0.00005818$0.00005818

+97.75%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000279
$0.000279$0.000279

+63.15%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%