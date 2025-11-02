America Party (AP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +2.10% Prisændring (1D) +1.33% Prisændring (7D) -20.72% Prisændring (7D) -20.72%

America Party (AP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har AP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. APs højeste pris nogensinde er $ 0.04097033, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, AP har ændret sig med +2.10% i løbet af den sidste time, +1.33% i løbet af 24 timer og -20.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

America Party (AP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 762.05K$ 762.05K $ 762.05K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 762.05K$ 762.05K $ 762.05K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på America Party er $ 762.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AP er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 762.05K.