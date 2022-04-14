America Pac (PAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i America Pac (PAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

America Pac (PAC) Information America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Officiel hjemmeside: https://www.americapac.io/ Køb PAC nu!

America Pac (PAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for America Pac (PAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 185.77K $ 185.77K $ 185.77K Samlet udbud $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M Cirkulerende forsyning $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 185.77K $ 185.77K $ 185.77K Alle tiders Høj: $ 0.03728808 $ 0.03728808 $ 0.03728808 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00043552 $ 0.00043552 $ 0.00043552 Få mere at vide om America Pac (PAC) pris

America Pac (PAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for America Pac (PAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAC's tokenomics, kan du udforske PAC tokens live-pris!

PAC Prisprediktion Vil du vide, hvor PAC måske er på vej hen? Vores PAC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PAC Tokens prisprediktion nu!

