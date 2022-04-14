AMERICA IS BACK (AIB) Tokenomics Få vigtig indsigt i AMERICA IS BACK (AIB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AMERICA IS BACK (AIB) Information Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/5GfXzzdxUZ4QEwwa5hhBMEazFSp9EhtYvm8RFLxrgyVc Køb AIB nu!

AMERICA IS BACK (AIB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AMERICA IS BACK (AIB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.60K $ 70.60K $ 70.60K Samlet udbud $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Cirkulerende forsyning $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.60K $ 70.60K $ 70.60K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AMERICA IS BACK (AIB) pris

AMERICA IS BACK (AIB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AMERICA IS BACK (AIB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIB's tokenomics, kan du udforske AIB tokens live-pris!

