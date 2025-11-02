Amber xStock (AMBRX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3.49 24H lav $ 3.5 24H høj 24H lav $ 3.49 24H høj $ 3.5 All Time High $ 10.38 Laveste pris $ 2.86 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.52% Prisændring (7D) +0.49%

Amber xStock (AMBRX) realtidsprisen er $3.5. I løbet af de sidste 24 timer har AMBRX handlet mellem et lavpunkt på $ 3.49 og et højdepunkt på $ 3.5, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AMBRXs højeste pris nogensinde er $ 10.38, mens den laveste pris nogensinde er $ 2.86.

Når det gælder kortsigtet performance, AMBRX har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.52% i løbet af 24 timer og +0.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Amber xStock (AMBRX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 339.24K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 730.53K Cirkulationsforsyning 96.82K Samlet Udbud 208,495.46330114

Den nuværende markedsværdi på Amber xStock er $ 339.24K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AMBRX er 96.82K, med et samlet udbud på 208495.46330114. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 730.53K.