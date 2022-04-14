AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Information What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Officiel hjemmeside: https://omikamitoken.com/ Hvidbog: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf Køb OMIKAMI nu!

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.36M $ 23.36M $ 23.36M Samlet udbud $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Cirkulerende forsyning $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.36M $ 23.36M $ 23.36M Alle tiders Høj: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Alle tiders Lav: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Nuværende pris: $ 0.02338011 $ 0.02338011 $ 0.02338011 Få mere at vide om AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) pris

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMIKAMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMIKAMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMIKAMI's tokenomics, kan du udforske OMIKAMI tokens live-pris!

OMIKAMI Prisprediktion Vil du vide, hvor OMIKAMI måske er på vej hen? Vores OMIKAMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

