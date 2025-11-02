Alvey Chain (WALV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00008814 $ 0.00008814 $ 0.00008814 24H lav $ 0.00009924 $ 0.00009924 $ 0.00009924 24H høj 24H lav $ 0.00008814$ 0.00008814 $ 0.00008814 24H høj $ 0.00009924$ 0.00009924 $ 0.00009924 All Time High $ 0.18533$ 0.18533 $ 0.18533 Laveste pris $ 0.00005537$ 0.00005537 $ 0.00005537 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) +3.73% Prisændring (7D) +14.37% Prisændring (7D) +14.37%

Alvey Chain (WALV) realtidsprisen er $0.00009869. I løbet af de sidste 24 timer har WALV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00008814 og et højdepunkt på $ 0.00009924, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WALVs højeste pris nogensinde er $ 0.18533, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005537.

Når det gælder kortsigtet performance, WALV har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, +3.73% i løbet af 24 timer og +14.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alvey Chain (WALV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.03K$ 15.03K $ 15.03K Cirkulationsforsyning 116.77M 116.77M 116.77M Samlet Udbud 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

Den nuværende markedsværdi på Alvey Chain er $ 11.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WALV er 116.77M, med et samlet udbud på 152312732.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.03K.