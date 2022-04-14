Altoid (ALTOID) Tokenomics Få vigtig indsigt i Altoid (ALTOID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Altoid (ALTOID) Information $Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances. Officiel hjemmeside: https://www.rossisaltoid.com/ Køb ALTOID nu!

Altoid (ALTOID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Altoid (ALTOID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.16K $ 13.16K $ 13.16K Samlet udbud $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M Cirkulerende forsyning $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.16K $ 13.16K $ 13.16K Alle tiders Høj: $ 0.00271097 $ 0.00271097 $ 0.00271097 Alle tiders Lav: $ 0.00001035 $ 0.00001035 $ 0.00001035 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Altoid (ALTOID) pris

Altoid (ALTOID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Altoid (ALTOID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALTOID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALTOID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALTOID's tokenomics, kan du udforske ALTOID tokens live-pris!

ALTOID Prisprediktion Vil du vide, hvor ALTOID måske er på vej hen? Vores ALTOID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALTOID Tokens prisprediktion nu!

