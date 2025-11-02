Altman (ALTMAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) -2.32% Prisændring (7D) -2.32%

Altman (ALTMAN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ALTMAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ALTMANs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ALTMAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -2.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Altman (ALTMAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Cirkulationsforsyning 998.68M 998.68M 998.68M Samlet Udbud 998,684,593.627299 998,684,593.627299 998,684,593.627299

Den nuværende markedsværdi på Altman er $ 9.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ALTMAN er 998.68M, med et samlet udbud på 998684593.627299. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.08K.