Altcoinist Token (ALTT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Altcoinist Token (ALTT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Altcoinist Token (ALTT) Information Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield. Officiel hjemmeside: https://www.altcoinist.com/ Hvidbog: https://docs.altcoinist.com/ Køb ALTT nu!

Altcoinist Token (ALTT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Altcoinist Token (ALTT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.05M $ 19.05M $ 19.05M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.77M $ 77.77M $ 77.77M Alle tiders Høj: $ 0.088221 $ 0.088221 $ 0.088221 Alle tiders Lav: $ 0.00368481 $ 0.00368481 $ 0.00368481 Nuværende pris: $ 0.07785 $ 0.07785 $ 0.07785 Få mere at vide om Altcoinist Token (ALTT) pris

Altcoinist Token (ALTT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Altcoinist Token (ALTT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALTT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALTT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALTT's tokenomics, kan du udforske ALTT tokens live-pris!

ALTT Prisprediktion Vil du vide, hvor ALTT måske er på vej hen? Vores ALTT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALTT Tokens prisprediktion nu!

