AlphaScan AI (ASCN) Information What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform. Officiel hjemmeside: https://alphascan.xyz Hvidbog: https://alphascan.gitbook.io/docs/alphascan/introduction-and-problem/problem-and-why-alphascan Køb ASCN nu!

AlphaScan AI (ASCN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AlphaScan AI (ASCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 187.67K $ 187.67K $ 187.67K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 49.03M $ 49.03M $ 49.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 191.38K $ 191.38K $ 191.38K Alle tiders Høj: $ 0.206604 $ 0.206604 $ 0.206604 Alle tiders Lav: $ 0.00153822 $ 0.00153822 $ 0.00153822 Nuværende pris: $ 0.00382768 $ 0.00382768 $ 0.00382768 Få mere at vide om AlphaScan AI (ASCN) pris

AlphaScan AI (ASCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AlphaScan AI (ASCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASCN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASCN's tokenomics, kan du udforske ASCN tokens live-pris!

