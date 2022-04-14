AlphaDOGE (ALPHADOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i AlphaDOGE (ALPHADOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AlphaDOGE (ALPHADOGE) Information AlphaDOGE, the undisputed master of memecoins, embodies strength, confidence, and success. Representing the values of ambition, self-improvement, and hard work, AlphaDOGE is more than just a memecoin—it’s a movement for those who dare to aim higher. With its imposing physique, natural charisma, and unbreakable drive, AlphaDOGE inspires a mindset of leadership and excellence. It’s the ultimate symbol of financial freedom and personal growth for those ready to seize their destiny. Officiel hjemmeside: https://alphadoge.vip/ Køb ALPHADOGE nu!

AlphaDOGE (ALPHADOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AlphaDOGE (ALPHADOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.44K $ 11.44K $ 11.44K Samlet udbud $ 699.42M $ 699.42M $ 699.42M Cirkulerende forsyning $ 699.42M $ 699.42M $ 699.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.44K $ 11.44K $ 11.44K Alle tiders Høj: $ 0.00182317 $ 0.00182317 $ 0.00182317 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om AlphaDOGE (ALPHADOGE) pris

AlphaDOGE (ALPHADOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AlphaDOGE (ALPHADOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALPHADOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALPHADOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALPHADOGE's tokenomics, kan du udforske ALPHADOGE tokens live-pris!

ALPHADOGE Prisprediktion Vil du vide, hvor ALPHADOGE måske er på vej hen? Vores ALPHADOGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALPHADOGE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!