alpha humans (CUMS) Information Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem. Officiel hjemmeside: https://alphahumans.xyz Køb CUMS nu!

alpha humans (CUMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for alpha humans (CUMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Samlet udbud $ 998.52M $ 998.52M $ 998.52M Cirkulerende forsyning $ 998.52M $ 998.52M $ 998.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.66K $ 8.66K $ 8.66K Alle tiders Høj: $ 0.0003972 $ 0.0003972 $ 0.0003972 Alle tiders Lav: $ 0.00000544 $ 0.00000544 $ 0.00000544 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om alpha humans (CUMS) pris

alpha humans (CUMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for alpha humans (CUMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUMS's tokenomics, kan du udforske CUMS tokens live-pris!

