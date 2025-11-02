UdvekslingDEX+
Den direkte Alpaca Finance pris i dag er 0.0080047 USD. Følg med i realtid ALPACA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ALPACA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ALPACA

ALPACA Prisinfo

Hvad er ALPACA

ALPACA Officiel hjemmeside

ALPACA Tokenomics

ALPACA Prisprognose

Alpaca Finance Pris (ALPACA)

1 ALPACA til USD direkte pris:

$0.00801035
-7.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Alpaca Finance (ALPACA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:50:46 (UTC+8)

Alpaca Finance (ALPACA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00789669
24H lav
$ 0.00863986
24H høj

$ 0.00789669
$ 0.00863986
$ 8.78
$ 0.00762892
+0.24%

-7.35%

-14.69%

-14.69%

Alpaca Finance (ALPACA) realtidsprisen er $0.0080047. I løbet af de sidste 24 timer har ALPACA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00789669 og et højdepunkt på $ 0.00863986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ALPACAs højeste pris nogensinde er $ 8.78, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00762892.

Når det gælder kortsigtet performance, ALPACA har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, -7.35% i løbet af 24 timer og -14.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alpaca Finance (ALPACA) Markedsinformation

$ 1.22M
--
$ 1.22M
151.67M
151,668,641.6027096
Den nuværende markedsværdi på Alpaca Finance er $ 1.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ALPACA er 151.67M, med et samlet udbud på 151668641.6027096. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.22M.

Alpaca Finance (ALPACA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Alpaca Finance til USD $ -0.000635154239485829.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Alpaca Finance til USD $ -0.0040897701.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Alpaca Finance til USD $ -0.0041005076.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Alpaca Finance til USD $ -0.018744244011811288.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000635154239485829-7.35%
30 dage$ -0.0040897701-51.09%
60 dage$ -0.0041005076-51.22%
90 dage$ -0.018744244011811288-70.07%

Hvad er Alpaca Finance (ALPACA)

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Alpaca Finance (ALPACA) Ressource

Officiel hjemmeside

Alpaca Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Alpaca Finance (ALPACA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Alpaca Finance (ALPACA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Alpaca Finance.

Tjek Alpaca Finance prisprediktion nu!

ALPACA til lokale valutaer

Alpaca Finance (ALPACA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Alpaca Finance (ALPACA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ALPACA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Alpaca Finance (ALPACA)

Hvor meget er Alpaca Finance (ALPACA) værd i dag?
Den direkte ALPACA pris i USD er 0.0080047 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ALPACA til USD pris?
Den aktuelle pris på ALPACAtil USD er $ 0.0080047. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Alpaca Finance?
Markedsværdien for ALPACA er $ 1.22M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ALPACA?
Den cirkulerende forsyning af ALPACA er 151.67M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ALPACA?
ALPACA opnåede en ATH-pris på 8.78 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ALPACA?
ALPACA så en ATL-pris på 0.00762892 USD.
Hvad er handelsvolumen for ALPACA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ALPACA er -- USD.
Bliver ALPACA højere i år?
ALPACA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ALPACA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:50:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

