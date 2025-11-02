Alpaca Finance (ALPACA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00789669 $ 0.00789669 $ 0.00789669 24H lav $ 0.00863986 $ 0.00863986 $ 0.00863986 24H høj 24H lav $ 0.00789669$ 0.00789669 $ 0.00789669 24H høj $ 0.00863986$ 0.00863986 $ 0.00863986 All Time High $ 8.78$ 8.78 $ 8.78 Laveste pris $ 0.00762892$ 0.00762892 $ 0.00762892 Prisændring (1H) +0.24% Prisændring (1D) -7.35% Prisændring (7D) -14.69% Prisændring (7D) -14.69%

Alpaca Finance (ALPACA) realtidsprisen er $0.0080047. I løbet af de sidste 24 timer har ALPACA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00789669 og et højdepunkt på $ 0.00863986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ALPACAs højeste pris nogensinde er $ 8.78, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00762892.

Når det gælder kortsigtet performance, ALPACA har ændret sig med +0.24% i løbet af den sidste time, -7.35% i løbet af 24 timer og -14.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alpaca Finance (ALPACA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Cirkulationsforsyning 151.67M 151.67M 151.67M Samlet Udbud 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

Den nuværende markedsværdi på Alpaca Finance er $ 1.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ALPACA er 151.67M, med et samlet udbud på 151668641.6027096. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.22M.